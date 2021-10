Ronda por los clubes

Guaraní

Dolidos por una victoria que se fue

El perder los tres puntos sobre la hora pesó en el plantel de Guaraní, más porque se iba a cortar una racha que empezó a crecer.

“La verdad que duele perder los puntos así cuando se trabajó mucho en conseguir la victoria. Ahora solo queda trabajar más para volver a la senda de los triunfos”, expresó Alberto Contrera, referente al 1-1 vs. Nacional.



Libertad

A trabajar en la confianza grupal

La derrota ante Cerro y la eliminación copera calaron hondo en el plantel de Libertad. “La idea es tratar de que cada uno pueda hacer lo mejor, obviamente las cosas no están saliendo como queremos, seguiremos trabajando para darle confianza al plantel”, expresó Andrés San Martín, asistente técnico liberteño tras la caída por 2-0.



Spvo. Luqueño

Walter Ortiz espera una posible sanción

El defensor Walter Ortiz, quien le lanzó agua al árbitro Giancarlos Juliadoza tras anular un penal a favor de Luqueño. “Fue un momento de calentura, pero no hablé con Juliadoza. Me van a sancionar de seguro”, comentó Ortiz, aunque no se mostró arrepentido por el hecho. El Tribunal puede actuar de oficio ya que el juez no vio el hecho.



Nacional

La forma de juego no se negocia

David Fleitas, autor del gol del empate (1-1) ante Guaraní, expresó que por más que el resultado sea adverso en el trámite, no se cambia la forma de juego. “Nuestra idea de juego no cambió, igual cuando estamos abajo seguimos igual, por eso llegó el empate”, remarcó en charla con Tigo Sports el delantero que llegó a su primer gol en el Clausura.