Ronaldinho está como para volar a su país en trece días

Luego de pasar cinco meses detenido, el ex jugador de fútbol, Ronaldinho podría finalmente tener su libertad el próximo 24 de agosto y se trasladaría directo al Brasil.

En 13 días más, el juez Gustavo Amarilla debe definir en una audiencia preliminar si hace lugar a lo que solicitó la Fiscalía, de concluir el caso en un proceso abreviado.

El Ministerio Público había pedido que Ronaldinho Gaúcho done USD 90.000, que fije residencia en Brasil y que vaya cada tres meses a firmar ante el Juzgado.

Ya que la Fiscalía pidió el proceso abreviado, Ronaldinho volvería al Brasil sin antecedentes judiciales.

MESES DETENIDO. El pasado 4 de marzo, Ronaldo de Assis Moreira cayó ante la Justicia con documentos paraguayos de contenidos falsos, luego de arribar al país para colaborar presuntamente con un proyecto de ayuda a la infancia que promovía Dalia López, y, además, iba a participar de la apertura de un casino.

Según la Fiscalía, el ex jugador no tuvo participación en la tramitación de los pasaportes ni comunicación con los implicados, no así su hermano, Roberto.

“No se ha detectado algún elemento que compruebe que Ronaldo de Assis haya tenido una directa participación en la planificación de la obtención de documentos irregulares”, determinaron los fiscales.

El comisario César Silguero, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, recordó que cuando fueron sorprendidos con los pasaportes y las cédulas, tanto Ronaldinho como Roberto se abstuvieron de hablar; luego, el informe preliminar demostró que los documentos eran adulterados. Después, ya empezaron a identificar a las personas vinculadas al presunto esquema.

Además, una hipótesis sobre cuál sería el uso final de esos documentos adulterados sigue en nebulosa.

Silguero confirmó que “en Paraguay, como en cualquier otra parte de mundo, un documento como el pasaporte es muy requerido por personas que tienen problemas con la Justicia”.

Por este motivo es que las personas aprovechan para confeccionar un documento adulterado, con el que puedan lucrar y por eso tramitan un documento original en Identificaciones.

LEGAL. Justamente, si solicita su pasaporte en este Departamento, uno de los requisitos es la presencia de la persona para tomarle las huellas, explicó Silguero. “En este caso, sabemos que otras personas retiraron los documentos originales”, que estas luego entregaron a los gestores para adulterar.