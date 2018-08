Román debutaría en el Azulgrana

Presto. Adalberto Román no figuró en los planes de Libertad, Cerro se fijó en él y ahora podría arrancar.

El nuevo Cerro Porteño de Fernando Jubero no tendrá muchas modificaciones de nombres, pero genera expectativa por ver la disposición táctica y el funcionamiento, mañana contra General Díaz, en el estadio Adrián Jara (kilómetro 12, Luque), desde las 16.00.

De movida se anuncian dos modificaciones. Rodrigo Rojas es baja por suspensión (sumó su quinta amarilla contra Olimpia) y Juan Escobar no completó el superclásico a causa de una contractura muscular. “Tuve una contractura muy fuerte en el clásico.

Por ahora estoy en etapa de recuperación, la idea es llegar bien al partido de Copa (el 30 de agosto)”, dijo el rendidor zaguero central azulgrana.

DEBUTANTES. Juan Aguilar y Adalberto Román serían los reemplazantes. Si se confirma esto, ambos debutarán en el torneo Clausura; el central, ex Libertad, incluso, jugará su primer partido con la casaca azulgrana.

Aguilar fue dirigido por Jubero en Guaraní y Román, en Libertad (campeón Apertura 2017). El equipo para medir a las Águilas sería con Antony Silva; Rául Cáceres, Marcos Cáceres, Adalberto Román y Santiago Arzamendia; Blas Armoa, Marcelo Palau, Juan Aguilar y Hernán Novick; Jorge Benítez y Diego Churín.