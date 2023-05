Roland Garros Nole va por el 23°

En la jornada inaugural de hoy los partidos más atractivos son el 5° sembrado Stefanos Tsitsipas y Jiri Vesely, y Alexandre Rblev y Laslo Djere. El primero no comenzará antes de las 06:15 y el segundo no antes de las 08:00. En femenino, la sembrada 2, Aryna Sabalenka, enfrentará a las 05:00 a Marta Kostiuk; no antes de las 10:15 la número 3, Jessica Pegula, se las verá frente a Danielle Collins.