Rodríguez: “Tengo muchas ganas de conocer Paraguay”

Erik conoce filmes del país gracias a los festivales, entre ellos 7 Cajas y Luna de cigarras, siendo esta última de su preferencia. “Me encantaron todas, especialmente Luna de cigarras y la actuación del paraguayo Javier Enciso”, específica.

Recuerda que ya escuchó a algunas personas hablar el guaraní y sabe que Paraguay logró su independencia en 1811. Rodríguez admira, además, que el guaraní prevalezca como segunda lengua, a pesar de las dificultades, como las guerras que atravesó en su historia, contra Brasil, Argentina y otros países.

“Tengo muchas ganas de conocer Paraguay, conocer más sobre la cultura y la sociedad paraguaya y, cómo no, poder colaborar en algún proyecto audiovisual y teatral”, dice el colombiano.

Erik agradece el cariño y el apoyo que muchos paraguayos le brindaron a través de las redes sociales.

“Les agradezco por interesarse en la vida de un joven actor colombiano, por apoyar mi trabajo en la serie Bolívar, y por ser un pueblo tan lindo y lleno de identidad. Espero vivir experiencias que pueda compartir con ustedes. Les mando un abrazo como compatriota latinoamericano y espero ir pronto su hermoso país”, manifiesta el actor.

DESAFÍO. Erik Rodríguez participó en varias producciones televisivas en lo que va de su carrera, entre ellas, Zumba, Las muñecas de la mafia 2, La Gloria de Lucho, Un bandido honrado y Distrito salvaje.

Asimismo es parte de la producción Bolívar, una lucha admirable, con gran audiencia y repercusión tras su reciente estreno, que significó un gran desafío para su carrera grabar una serie de época.

Rodríguez es uno de los actores que se destacan en la serie e interpreta el papel de Pablo Clemente Palacios, el loco esposo de la hermana del libertador Simón Bolívar, un rol que disfrutó encarnar.

“Para mí, Pablo Clemente fue una llamada de lucidez creativa”, apunta.

Cuando se encaró la realización de la serie Bolívar, que sonaba muy fuerte en Colombia desde el 2017, ya se rumoreaba que sería una mega producción del canal Caracol, del cual muchos actores deseaban participar.

“Un día, mi mánager me avisa que querían verme en el casting de un personaje muy bonito dentro de la serie. Le pregunté de qué se trataba y me dijo que era un familiar loco de Bolívar, por lo cual quedé más loco. Luego fui al casting con la esperanza de trabajar un personaje que me permitiera demostrar no solo mi talento, sino que me abra a nuevas posibilidades creativas”, sostiene el colombiano.

En febrero del 2018, luego de dos meses de incertidumbre y tres sesiones de casting, lo confirmaron para el papel.

La serie Bolívar, una lucha admirable, escrita por Juana Uribe y producida por Caracol Televisión, está disponible en la plataforma de Netflix desde junio pasado.

Con 60 capítulos y más de 400 actores de talla internacional, se grabó durante ocho meses en escenarios naturales e históricos de Venezuela, Colombia y España.