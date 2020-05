Rodrigo Rojas: “No podemos vivir encerrados en casa”

“El sábado está regresando la Bundesliga y así de a poco las ligas internacionales, luego nos tocará a nosotros (...) Hablamos con los compañeros y no podemos vivir encerrados en casa esperando una vacuna, eso a un corto plazo no se va dar”, resaltó Rojas en conversación con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

En una mirada más global, Rodrigo recordó todo lo que envuelve al fútbol, un mundo que se vio afectado por la pandemia del Covid-19, que podría empezar a recuperarse con el retorno de la actividad. “El fútbol es una industria que mueve mucho, detrás están muchos que esperan que vuelva el torneo”, aseveró.

Por último, Rojas ve favorable la medida de FIFA de aumentar los cambios reglamentarios de 3 a 5 jugadores. “Es algo debatible, tiene su lado bueno y su lado malo, pero para evitar lesiones me parece importante”, expresó.

Clarificó costos. Por su parte, el presidente de la APF, Robert Harrison, explicó que la vuelta al fútbol costará solamente USD 1.200.000 en tests PCR para los jugadores de Primera División.

“Son cerca de 12.000 test, estamos buscando la manera para que sea cero costo para los clubes, pero será difícil por la cantidad. Estaremos coordinando con las instituciones públicas, tratar que no sea tan alto el costo para los clubes”, apuntó Harrison en charla con Tigo Sports. De momento, el Torneo Apertura seguirá con el mismo formato que inició en cuanto a la disputa, pero se manejan distintas alternativas para el Clausura, en caso que los tiempos se dilaten para el retorno del Apertura. Harrison mencionó que hasta no podría disputarse el 2º torneo, pero todos los juegos serán con VAR.