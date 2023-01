Roban avionetas para ponerlas al servicio del narcotráfico

El comisario César Silguero, director de Investigación Criminal de la Policía, indicó que una organización integrada por gente de Paraguay, Argentina y Bolivia está detrás de estos hechos con el fin de conseguir transporte para el tráfico de cocaína.

Silguero participó de una reunión con autoridades argentinas, donde también se están repitiendo estos casos e intercambiaron información de inteligencia para luchar contra este flagelo.

La presunción que tienen los investigadores es que paraguayos y argentinos son los encargados de realizar los “aprietes” en los hangares o establecimientos donde guardan las aeronaves, luego entra la participación de pilotos bolivianos que llevan la avioneta hasta su país para utilizarlos en el tráfico de cocaína.

Una avioneta Cessna robada en el distrito de Raúl Oviedo, Departamento de Caaguazú, fue hallada en Bolivia por agentes policiales de este país.

El hecho fue informado por el Centro de Coordinación de Operaciones Antinarcóticos de la Policía Boliviana a personal del Comando Tripartito de la Delegación Paraguaya tras una operación en el departamento de Beni.

NUEVA FORMA. “Se trata de un nuevo modus operandi de estas organizaciones, queremos acabar con ellos. De forma idéntica se dieron todos los casos”, explicó el comisario Nimio Cardozo, en comunicación con los medios argentinos tras la reunión que mantuvo con sus pares y la ministra de Justicia y Seguridad de aquel país, Gloria Zalazar.

Todas las avionetas que fueron robadas en Paraguay en los últimos tiempos son de la marca Cessna.

Las organizaciones criminales tienen preferencia por este tipo de aeronaves para el transporte de drogas desde hace bastante tiempo.

Fuentes investigativas indicaron que las estructuras prefieren esta marca y modelo por su autonomía de vuelo, fiabilidad para volar a baja altura evitando radares y ductilidad para aterrizar en pistas cortas y de tierra las veces que sean necesarias.

Las fuerzas de seguridad de Argentina y Paraguay no ocultaron su preocupación. “Sabemos que la criminalidad no tiene fronteras y es muy importante este tipo de visitas en relación a cotejar in situ informaciones para hacer trabajos investigativos”, había señalado el comisario Silguero.