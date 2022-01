Riveros llega y se buscan 2 delanteros

El dirigente argumentó con relación al armado del plantel: “Williams Riveros hoy se hace las pruebas médicas y mañana será la presentación y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico quieren que Alexis Duarte juegue la Libertadores 2022”, sumando acerca del esquema ofensivo: “Adrián Martínez vuelve a Libertad, y Se está hablando con 2 o 3 candidatos, creo que en los próximos días estaríamos sumando a 1 o 2 delanteros y además creo que Carrizo (Federico) volverá a vestir la Azulgrana, todo depende de el”.

Analizando el presente financiero, el ex presidente expuso: “Cerro recibe entre 8 a 10 millones de dólares por año, siempre hablando sin transferencias de futbolistas”, abordando además acerca de los candidatos de la oposición: “Lo que más me asusta es como sale a mentir, ahora que solo es candidato. No comprendo su campaña” sobre declaraciones del Julio Ullón, mientras que por Ruben Recalde expuso: “No conozco al señor, pero cada vez que lo escucho me parece una persona positiva”.