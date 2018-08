River Plate ya se siente de Primera

Por Maura Escobar (*)

Goles: 30’ Nildo Viera y 51’ Rodrigo Teixeira. Recaudación: G. 1.940.000 por 97 pagantes.

M. Ledesma (0): C. Gamarra; I. Paniagua, R. Coronel, J. Guerrero y G. Benítez; I. González (46’ D. Cabañas), R. Díaz, R. Fernández y D. Benítez (31’ E. Sarquis); B. García y S. Samudio (53’ J. Sánchez). DT: D. Irala.

River Plate (2): H. Almada; D. Arrúa, C. Coronel, J. Maidana (84’ G. Mendieta) y Willian Santander (77’ A. Schuartzman); N. Viera, P. Ayala, D. Fretes y E. Montiel; R. Cabrera y R. Teixeira (58’ R. Diaz). DT: Daniel Farrar.

Ganó el Santo. Por Wilson Ferreira - Ciudad del Este.

San Lorenzo volvió a ganar en su visita ante el R.I. 3 Corrales por 3-2 y se prende a la ilusión por el ascenso.

Goles: 47’ y 50’ José González (RI3); 16’ Carlos Díaz, 67’ Juan Villamayor y 75’ Ismael Reyes (SL). Recaudación: G. 3.760.000 por 188 pagantes.

3 Corrales (2): F. Morínigo; J. Montanar, S. Cabral, S. Tissera y R. Pedrozo (78’ E. González); A. Cañete, Ó. Benítez, J. Gómez y R. Gauto (71’ O. Mareco); J. González (83’ D. Alcaraz) y J. Portillo. DT: Mauricio Pérez.

San Lorenzo (3): W. Quiñónez; O. Gallardo, A. Pereira, R. Vera y S. Ariosa (46’ B. Sierich); D. Valdez, I. Reyes, J. Vera y J. Villamayor; C. Díaz (46’ O. Romero) y M. Maciel (59’ Á. Méndez). DT: Sergio Órteman.

Rubio Ñu no se rinde. Por Alexis Núñez (*)

Rubio Ñu venció a Ovetense 1-0 y mantiene la lucha por volver a Primera.

Gol: 20’ Antonio Galeano, de penal (RÑ). Recaudación: G. 2.180.000 por 99 pagantes.

Rubio Ñu (1): C. Paniego; C. Ramos, D. Escobar (66’ J. Florentín), A. Galeano y V. Ayala; V. Zayas (55’ E. Ledesma), C. Pérez (81’ P. Riveros), N. Ruiz y L. Simao; J. Santacruz y Á. Campuzano. DT: José Benítez

Ovetense FC (0): B. Hermosilla; R. Martínez (62’ J. Gomez), Ó. Giménez, J. Pereira y C. Espínola; W. Ferreira, P. Martínez, R. Toledo (68’ A. Villalba) y L. Paniagua (81’ P. Riveros); D. Riveros y J. Chávez. DT: Daniel Lanata

(*) Cronistas FA.