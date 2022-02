Riera vuelve a HC porque no logró ser embajador ante OEA

El legislador dijo que tras una campaña desgastante en las municipales con su movimiento Esperanza Republicana, intentó dejar la militancia política y ser designado como embajador ante la OEA y no lo consiguió.

“Doce senadores de mi partido, aliados con ciertos movimientos de la izquierda, me pasaron la factura y me quedé”, señaló, mencionando varios proyectos en los que hubo desavenencias con el Frente Guasu y otros sectores del Senado por la ley que criminaliza las ocupaciones.

“Al no salir la designación no me puedo quedar con los brazos cruzados y tuve que elegir un equipo”, justificó el senador, quien hizo lobby primeramente con Santiago Peña y con su colega, Antonio Barrios para reunirse con Horacio Cartes, con quien dijo haberse sentido “muy cómodo”, luego de no haber conversado con él durante dos años.

Cuestionamientos del pasado. Riera salió del cartismo en diciembre del 2019 porque decía que el movimiento alberga a personas cuestionadas, como Javier Zacarías Irún (ahora oficialista) y Basilio Bachi Núñez. “Son cuestionados en sus regiones, son cuestionados por la ciudadanía y la verdad es que quiero armar un equipo con gente diferente”, había dicho. También puso en la lista de cuestionados al extinto Óscar González Daher y Víctor Bogado

“Estoy harto de quienes se ponen la camiseta del partido, se llenan los bolsillos, nos llenan de vergüenza, después le tenemos que defender y se olvidan de su gente ”, también señaló aquella vez.

Antes de salir de Honor Colorado, estaba muy confiado en que sería el candidato de Cartes a presidir la Junta de Gobierno. Tras la negativa del ex mandatario, Riera salió del movimiento. El senador fue uno de los impulsores de la cuestionada ley que eleva a 10 de prisión a las personas que ocupan tierras. Fue ministro de Educación de Cartes y pretendió quemar libros de educación sexual.



