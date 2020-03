Riera señala que el Operativo Cicatriz es por la impunidad

“Tienen la libertad de hacerlo, pero no funciona, porque el acuerdo es una unidad para la impunidad. Están protegiendo a senadores y diputados imputados. Esa es la señal más clara, con la historia de que ellos no son jueces, no toman decisiones y no explican el código de conducta ni del Partido ni de las cámaras”, cuestionó Riera.

Agregó que la otra intención del operativo es digitar las candidaturas de la ANR. “Entonces van en contra de la esencia del Partido Colorado, que es la soberanía popular, porque el elegido responde arriba, al que pagó la campaña y al que le puso en la lista. Nosotros somos lo contrario, yo respeto los liderazgos auténticos, pero quiero que le deban el cargo a quienes los eligieron”, dijo.

Por otro lado, se mostró optimista sobre su candidatura a la titularidad de la junta y afirmó que “está creciendo como espuma”. “El movimiento va a inscribir todas las candidaturas, 258 candidatos a intendentes y 387 presidentes de seccional, y van a ser probablemente el mejor equipo del partido, ninguno tiene techo de vidrio, ni antecedentes judiciales ni penales”, resaltó el senador.

Dijo que la intención es organizar “la reserva moral del Partido Colorado” y acabar con el prebendarismo. “Creemos que hay que cambiar y renovar la dirigencia del Partido eligiendo a los mejores, para salvar al partido y salvar la democracia, porque en el 2023 con estos jugadores nos estrellamos”, indicó, criticando a los actuales líderes colorados.

Recordó que el movimiento con el que pugnarán es Esperanza Republicana, una alianza de sectores regionales, locales y departamentales de la ANR, que agrupa a grupos de figuras como Elzear Salemma, el comisario Carlos Núñez Agüero, el ex diputado Dani Fleitas, y el doctor Aníbal Filártiga, ex titular del Hospital de Trauma. Además, entre sus filas está ahora Miguel Ángel El Peque Benítez, candidato a intendente de Limpio, el periodista Diego Agüero, el doctor Ricardo Isaías Fretes, entre otros.