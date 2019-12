Riera irá por la Junta y pide suspender a los investigados

Además alegó que si fuera por él todos los colorados que tengan procesos judiciales deberían ser suspendidos del padrón, y los que están condenados, deben ser expulsados. “Probablemente de Honor Colorado me van a echar porque ayer (miércoles) ya desaparecí del chat, entonces no me dieron tiempo ni de explicar”, manifestó.

Riera se reunió directamente con el ex presidente de la República Horacio Cartes para comunicarle su decisión de abrirse del bloque.

“Algunos reaccionaron con molestias pero yo quiero que entiendan que he trabajado de una manera razonable y me he despedido en buenos términos, de frente, mirándole a los ojos”, dijo sobre su charla con el ex mandatario.

Defendió su banca que ocupó primero como suplente, y luego como titular tras la expulsión del luqueño Óscar González Daher.

Alegó que se trata de una decisión muy personal, y que no consultó con la que entonces era su bancada, que ahora se reduce a cinco.

Calificó como especulaciones, las versiones de que no tuvo la bendición de Cartes como candidato para la Junta y que se haya inclinado otra vez por Pedro Alliana, titular de Diputados y de la ANR.

Refirió que las elecciones internas serán en julio, y que cuando uno no tiene libertad no puede decidir su equipo.

“Contra todos los pronósticos, solo tengo palabras de gratitud. Nunca me impuso nada en seis años”, señaló con relación a Cartes. “Voy a intentar mi candidatura para la presidencia de la ANR (...). Voy a hacer una oferta electoral, quiero tener una foto de familia donde ninguno esté cuestionado”, manifestó.

Señaló que se deben elegir 254 candidatos a intendentes sin techo de vidrio, y que estaba harto de ser parte de los 2.500.000 colorados y ser representado por cuestionados.

A su criterio, Cartes ya ganó todo y está de salida. “Él ya no está y no aspira ningún cargo”, dijo el colorado.

Consideró que la ANR es muy grande, y que en los dos movimientos ve figuras muy cuestionadas, por lo que sugiere un tercer espacio.

Las críticas alcanzaron al samanieguismo que había conformado una tercera bancada, que Riera califica como “más de lo mismo”. Cree que hay una mayoría silenciosa que está esperando una propuesta diferente, y que eso intentará construir.

Mencionó que siempre le decían que no podía hablar de decencia y honestidad, habiendo personas cuestionadas en algunas regiones.

“Si por mí fuera, tendrían que ser suspendidos del padrón todos aquellos que tienen procesos judiciales, hasta que se aclare, y una vez que son condenados, expulsados”, sentenció. Puso a Javier Zacarías Irún en la lista de los que deberían ser suspendidos.