Richard Stover deja gran legado como investigador de Mangoré

Tras un viaje de intercambio en su juventud a Costa Rica, despertó su interés por la música latinoamericana y, en particular, la guitarra clásica de esta región, temas que abordó posteriormente en sus investigaciones. Nacido el 11 de setiembre de 1945, en Clinton, estado de Iowa (EEUU), residió luego en California (EEUU), y durante sus años como guitarrista e investigador, vivió en Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela.

COMIENZOS. En los 60, tras escuchar al guitarrista clásico Juan de Dios Trejos, Stover quedó interesado por su interpretación y descubrió que era un estudiante de Mangoré. Desde entonces, inició su estudio de la guitarra clásica y su vinculación con América Latina.

En 1966, estudió guitarra con José Tomás, en Santiago de Compostela, y Jorge Fresno, en Madrid. De España fue a Argentina, donde se percató del alcance y la calidad de la guitarra en el continente.

Su interés en la región y la guitarra clásica se intensificó en estos años cuando estudió en privado con José Rey de la Torre y Manuel López Ramos en California (1970-72).

INVESTIGADOR. En los 70, Stover se graduó en etnomusicología latinoamericana en la Universidad de California y luego realizó una extensa investigación en América Central sobre la enigmática figura de Mangoré.

Durante su investigación localizó nuevas obras musicales de Barrios y también encontró importantes datos biográficos sobre los últimos años del maestro paraguayo en El Salvador (1940-44). En 1976, publicó su investigación en edición completa de la música de Barrios en cuatro tomos.

En esa década, Stover colabora con el famoso guitarrista John Williams para el histórico vinilo para CBS con música de Barrios.

Con la editorial Mel Bay Publications, publicó varias vinculadas al guitarrista paraguayo, como Barrios in Tablature, volumen 1 (1996), Barrios in Tablature, volumen 2 (1997), The complete works of Agustín Barrios Mangoré, volumes 1 and 2 (2003). En 2002, lanzó el cedé Rico Stover plays Barrios. Ese mismo año, recibió una segunda beca Fulbright para tocar, enseñar y hacer investigaciones sobre la guitarra en Venezuela.

Icónico libro

En 1990, Rico Stover accedió a una beca Fulbright para Paraguay, auspiciada por EEUU, para investigar la vida y música de Mangoré. Como resultado, escribió la recordada biografía Seis rayos de plata: La vida y obra de Agustín Barrios Mangoré (1992), considerada una de las biografías más completas del guitarrista. En las casi 500 páginas sobre la vida del músico paraguayo, Rico incluye unas 200 fotos, numerosas cartas, trabajos y poemas de Barrios, así como cientos de copias de programas de conciertos, partituras originales, análisis de obras y comentarios de John Williams, Leo Brouwer y Cayo Sila Godoy, además de una lista de las obras y grabaciones de Mangoré.

Opiniones

“Fue el principal biógrafo de Mangoré”

“Lo conocí en la ruta guitarrística y, en especial, en torno al legado de Mangoré, tanto aquí como en El Salvador, EEUU y Puerto Rico. El programa Fulbright, de EEUU, le brindó dos becas para recopilar el legado de Mangoré. Así, se convirtió en su principal biógrafo de toda su producción musical. Con sus primeros tres libros y las ediciones mejoradas, hizo posible que la obra de Barrios llegue a todo el orbe musical de guitarristas y aficionados. En el 2005 organicé, con Tania Ramos y Carlos Salcedo, el primer encuentro de mangoreanos, en donde se le rindió un importante homenaje”. Luz María Bobadilla, guitarrista clásica.

“El mundo consume Mangoré gracias a él”

“Sin exagerar, a Richard Stover le debemos –casi exclusivamente– que el mundo hoy consuma la obra de Agustín Barrios, y que los paraguayos conozcan quién fue Mangoré, apodado El Inalcanzable. Sin las ediciones estadounidenses y japonesas de la obra magistral de Mangoré, los guitarristas no hubieran conocido y ni hubieran grabado las obras. Sin dudar –también gracias a Cayo Sila Godoy, Carlos Payés y luego John Williams–, Stover universalizó a nuestro prócer máximo del arte musical. Agradezco este gran esfuerzo de Stover y que Dios lo tenga en su gloria”. Lito Barrios, director de orquesta.

Opiniones en las redes

* “El fallecido guitarrista Richard Rico Stover (1945-2019) fue amigo del Ateneo Paraguayo,

uno de los más grandes investigadores y difusores de la obra de Mangoré. Autor de Seis rayos de plata, así como

de la edición de la obra mangoreana, brindó conciertos en el Ateneo, y realizó investigaciones en su biblioteca

y archivo a fines de los 80 e inicios de los 90”, posteó el Ateneo Paraguayo en Facebook.

* “Descansa en paz, Richard. Gracias por tanto que hiciste en tu vida, por dar a conocer el legado de Barrios. Mis más sentidas condolencias a su familia y amigos”, escribió Berta Rojas en Facebook.

* “Stover fue uno de los estudiosos de la vida y la música de Mangoré. Fue galardonado con una beca Fulbright en Paraguay para investigar la vida y música de Barrios. Como resultado de su estudio y compilación, escribió la aclamada biografía Seis rayos de plata. Nuestros más sentidos pésames a su familia y amigos”, señaló la Guitar Foundation of America (GFA) en Facebook.

*“Falleció Stover. Fue uno de los expertos más importantes del mundo en la vida y la música de Mangoré. Descubrió muchas obras desconocidas de Barrios y las publicó en la biografía Seis rayos de plata. Tuve el placer de conocerlo y entrevistarlo, además de compartir conciertos con él. Gracias por tu trabajo”, dijo el guitarrista Tony Morris en Facebook.