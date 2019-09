Richard Marx ofrecerá una noche de éxitos en el BCP

Su álbum debut homónimo, lanzado en 1987, ingresó al top 5 en Estados Unidos con cuatro singles del material, entre ellos Hold on the night y Don’t mean nothing, con el que fue nominado a la terna de mejor interprete masculino de Rock, en los premios Grammy. Su segundo disco Repeat offender, lanzado en 1989, alcanzó el número 1 en ventas, cuadruplicando el platino con los sencillos Satisfied y Right here waiting.

Con once álbumes de estudio y nueve recopilados, entre ellos Stories to tell, reuniendo destacadas composiciones, como el hit When you loved, Marx lanzó además su primer disco con temas de navidad, titulado Christmas Spirit, en el 2012.

Premiado. Ganador de un Grammy a canción del año, en el 2003, por su coautoría en el tema Dance with my father interpretado por el cantante Luther Vandross, es el único artista masculino en la historia en haber alcanzado el top 5 en las listas de Bilboard con sus primeros siete singles.

Es conocido también por colaborar con estrellas como Michael Bolton, Madonna, Laura Pausini, Olivia Newton-John, Paulina Rubio, Sarah Brightman, entre otros.

Como compositor e interprete, el músico estadounidense produjo un total de 14 singles que lograron posicionarse como número uno.



A saber

Evento: Richard Marx en Paraguay, en el marco del show A full night of hits. The concert.

Local: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Augusto Roa Bastos).

Horario: 21.00.

Entradas: A partir de G. 330.000 (Red UTS).