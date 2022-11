RGD ocultó más de G. 6 billones al Fisco, lo que le generó más millones

Es decir, ese monto, que equivale a unos 934 millones de dólares, no habría sido declarado en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) durante los periodos de 2013 a 2018, y no es posible atribuir a una actividad lícita, según la Fiscalía. O sea, la fortuna que acumuló el ex dirigente deportivo es producto de actividades ilícitas y por el cual fue condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, sigue siendo el soporte del clan.

Incluso, habiendo perdido poder político y siendo expulsado de la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado), el millonario monto malhabido amasado le sigue generando réditos tanto en el sistema judicial como en sus negocios con operadores que mueven dinero para RGD.

El perito contable que realizó las pesquisas para la Fiscalía analizó los ingresos bancarios del prestamista y de su hijo Fernando González Karjallo, realizados en varias instituciones bancarias. Las pesquisas se realizaron solo de los depósitos en efectivo o cheque, según la acusación del fiscal Osmar Legal.

De acuerdo con las pericias realizadas, en el año 2013 Ramón y su hijo obtuvieron ingresos bancarios que superaban el billón de guaraníes, pero solo declararon G. 1.819.080.206.

Casi el mismo fenómeno se habría dado en el año 2014, donde ingresaron a los bancos sumas astronómicas que volvieron a superar el billón de guaraníes, declarando en la SET un poco más de mil millones de guaraníes.

El 2015 fue el año de mayor ganancia para padre e hijo, ya que habrían movido más de 2 billones de guaraníes, de los cuales declararon más de 4.000 millones de guaraníes.

Las cifras bajaron en los años siguientes, de acuerdo al trabajo de los investigadores.

En el 2016 ingresaron a los bancos alrededor de G. 241 mil millones; en el 2017, G. 247 mil y en el 2018, G. 177 mil millones. En todos los casos declaraban una suma inferior al dinero depositado.

El trabajo realizado por el perito contable fue uno de los pilares de la acusación que condenó por lavado de dinero a Ramón y a su hijo Fernando González, que fue condenado a una pena de 5 años de cárcel. Por el contrario, los mismos habrían hecho una serie de millonarias inversiones.

Incremento

Del alto volumen de dinero que movían el prestamista Ramón González Daher y su hijo, a la Fiscalía también le llamó la atención el incremento de sus ganancias. En el año 2010, ambos tenían un activo total declarado y valorado en G. 271.470.750.000, valor que en el año 2018 trepó a G. 517.683 millones; esto determina que el incremento fue del 91% en esos años. Otro dato llamativo es que, según se puede ver en la acusación del Ministerio Público, en esos años no realizaron desembolsos de créditos.