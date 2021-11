RGD ingresó al sistema financiero 961.749.367 dólares sin justificar

Este monto –según la investigación del Ministerio Público– no habría sido declarado por el ex dirigente deportivo ante la Subsecretaría de Estado de Tributación durante los periodos de 2013 a 2018, y no es posible atribuir a una actividad lícita.

De esa millonaria suma, el Ministerio Público hace referencia que G. 246.212.250.000, o sea 36.207.683 dólares provienen de la usura.

INCREMENTO DE PATRIMONIO. En el año 2010, Ramón y su hijo Fernando González Karjallo tenían un activo total declarado y valorado en G. 271.470.750.000; es decir, que al cambio a la moneda dólar da la suma USD 35.510.404. Sin embargo, ese valor del patrimonio neto para el año 2018 trepó a G. 517.683.000; lo que representa 76.129.852 dólares, lo que determina un incremento del 91% en esos años.

En esa época –según se puede ver en la acusación presentada por los investigadores–, no realizaron desembolsos de créditos. Por el contrario, los mismos habrían hecho una serie de millonarias inversiones.

TESTIMONIO. Ayer, declararon ante las juezas de Delitos Económicos Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, cinco testigos presentados por la defensa de RGD. Entre ellos, declaró el abogado César Luis Puente, ex presidente del Club Cerro Porteño, quien admitió que accedió a préstamos de Ramón en época que era titular del Ciclón, ya que el club estaba en quiebra. Dijo que no recordaba el monto del préstamo realizado ni del interés, debido a que los intereses fueron pagados con jugadores cedidos al Sportivo Luqueño. Sobre un cheque incautado por la Fiscalía de la vivienda de Ramón, perteneciente a Puente, con fecha 6 de enero de 2018, por valor de 51.750 dólares, dijo que tampoco recordaba a qué se debía dicho cheque. “Tendría que revisar exactamente a qué corresponde”, dijo.

