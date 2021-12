Revitalización de plazas y parques urge para recreación en vacaciones

En un recorrido por el microcentro de Asunción y áreas aledañas se observan numerosos parques y plazas históricas en un total estado de abandono, que urgen ser recuperados como un espacio alternativo para la recreación de los niños, principalmente en estos meses de vacaciones y en que por la pandemia la opción de viajar no está en agenda, sobre todo para los más pequeños que aún no fueron inmunizados.

La Plaza Juan de Salazar, declarada como patrimonio histórico en zona del Congreso Nacional y El Cabildo, sigue ocupada por familias damnificadas y está lejos de ser un sitio opcional de esparcimento público.

La problemática más grave del lugar es la inseguridad, señalaron los funcionarios de la Dirección de Aseo Urbano de la Comuna asuncena. Comentaron que hace unos días los adictos que abundan en la plaza robaron hasta las placas de bronce del monumento de Juan de Salazar y Espinosa –quien fue fundador de Asunción- y se encuentra en la plaza del mismo nombre, a solo metros de la Comandancia de la Policía Nacional.

“Lastimosamente, el Estado no hace nada con esta gente que se encuentra viviendo en la plaza, ahora las personas ya no quieren salir al centro por la inseguridad que hay y encima no se puede disfrutar de las plazas porque los adictos la usan de basurero”, dijo Nidia López, pobladora de la zona.

Situación similar ocurre en la Plaza Uruguaya, en donde familias indígenas habitan en el sitio y viven en condiciones deplorables reflejando el grave problema social del país y la desidia de las autoridades.

“Este es el único lugar verde que tengo cerca, vengo con mis nietos y para pasear a mi perro y tenemos la plaza y los juegos destruidos, lo peor es la suciedad y ver la miseria en que viven los indígenas. ¿Cómo es posible que las autoridades no puedan reubicarles?”, manifestó Gladys Garcete, vecina del lugar.

Domitila Benítez, coordinadora de la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción, refirió que realizarán mejoras como pintura de bancos, renovación de juegos de niños e iluminación en distintas plazas y parques asuncenos.

“La Plaza Uruguaya se había mantenido bastante bien hasta que las familias indígenas volvieron a ingresar. Este año sufrimos en dos ocasiones lo que es el robo de la parte de lumínica, hablamos de lámparas y el cablerío que se puso de forma subterránea, pero de igual forma se volvió a robar”, añadió.

Sostuvo que el mismo problema se tuvo en el Parque Carlos Antonio López, en el barrio Sajonia de Asunción, en donde los malvivientes robaron gran parte de los postes de luz. “En el Parque Carlos A. López también se robó parte de la iluminación, pero se logró la reconexión de la lumínica en una coordinación con la ANDE”, indicó.

La coordinadora mencionó que se está realizando un trabajo conjunto con la Policía Nacional para que en horas de la noche se tenga mayor seguridad y se dé una solución ante este problema constante.

plan de mejoras. En cuanto a los juegos infantiles que se encuentran en pésimas condiciones, comentó que existe un proyecto de mejora. “Las hamacas de repente se sueltan, hay casos en que se ve la reposición total o se ve la forma de arreglar los juegos, ya existe un proyecto para la reparación de bancos, pintura y parques infantiles”, sostuvo.

Otro de los espacios verdes en mal estado con basura y baldosas rotas es la Plaza Julio César Franco. Trabajadores de la zona mencionaron que son los adictos del barrio quienes llenan de basura el sitio pese al esfuerzo de mantenerlos limpios, alegan que es una guarida de malvivientes en horas de la noche.