Retorno a Bolivia todavía no está programado, afirma Evo

El ex presidente de Bolivia Evo Morales, refugiado en Argentina desde diciembre, aseguró que aún no tiene fecha el regreso a su país adonde el domingo se alzó con las presidenciales su heredero político Luis Arce.

"Todavía no está programado mi retorno a Bolivia", dijo a Radio El Destape mientras el presidente argentino Alberto Fernández expresó más temprano su deseo de acompañarlo.

Morales llamó a sus conciudadanos a mantener la unidad y vaticinó que el conteo final dará a Luis Arce una victoria en las presidenciales "por más del 55% de los votos".

"En una comunidad indígena llegamos al 99%, en mi pueblo, donde nací, al 99,2", enumeró Morales mientras un lento recuento oficial atribuye a Arce más del 53% con el 84% de las actas escrutadas.

"No hay cómo ocultar lo que pasó en las elecciones", dijo el ex presidente al referirse a las elecciones de octubre de 2019 anuladas por un supuesto fraude en base a una auditoría de la OEA y en las que Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo.

"Si Luis Almagro tuviera algo de ética y moral debería renunciar a la OEA", sostuvo Morales sobre el secretario general del organismo internacional al que consideró "responsable del golpe" de Estado.

Morales renunció a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre de 2019 tras perder apoyo de las fuerzas armadas en medio de las denuncias de fraude. Primero viajó a México y luego de asiló como refugiado en Argentina a partir de la asunción del peronista Alberto Fernández el 10 de diciembre.

ALBERTO FERNÁNDEZ. Justamente, el mandatario argentino aseguró este miércoles que desea acompañar a Morales en su retorno a Bolivia, que podría darse el 18 de diciembre, fecha prevista para la asunción de Luis Arce..

En una entrevista con la radio El Destape, Fernández aseguró que "le encantaría" viajar con Morales a Bolivia, país que abandonó en noviembre de 2019 tras dejar la presidencia denunciando un golpe de Estado en su contra.

Morales, que reside en Buenos Aires junto a sus hijos desde finales del año pasado, ya manifestó este lunes que "tarde o temprano" volverá a Bolivia, aunque no precisó una fecha exacta de regreso.

"No debe haber algo más grato para alguien que sufrió exilio que abrirle la puerta de su casa y decirle 'estás en tu casa'. Ese sería mi mayor deseo, acompañar a Evo a que vuelva a su patria, de la que nunca debieron haberlo sacado", aseveró Alberto Fernández, agregando que todavía no puede confirmar si estará o no en la asunción de Luis Arce "porque no está muy clara la fecha".