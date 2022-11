Retamozo sugiere la expulsión de Nazario

“Quiero dejar constancia de mi posición sobre la declaración desatinada, indecente, irresponsable y puedo decir hasta asqueroso del diputado Nazario Rojas, en la sesión pasada, en Diputados”, recriminó Retamozo.

“No me pongo el sayo porque no me va. No estoy en ninguna negociación de repartija de plata de origen oscuro. Esta clase de persona son las que tienen que ser expulsadas de mi querido Partido Colorado”, sostuvo.

“Espero que el Tribunal de Conducta tome medida de la declaración que ha hecho en la sesión de Diputados de este señor que no me merece ningún respeto”, manifestó.

“Ore colorado ro’uante voi la plata ha pee pe’use avei (los colorados comemos nomás luego la plata y ustedes quieren comer también)”, fue lo que señaló Rojas, durante el tratamiento de un proyecto que autoriza la utilización de saldo de emisión de bonos del Tesoro Público. Sus colegas de la oposición pidieron un reproche por las expresiones del cartista.