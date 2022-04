Resultados con el juez

El árbitro brasileño Anderson Daronco, de 41 años, pitará mañana Olimpia-Cerro Porteño.

Daronco tiene dos antecedentes dirigiendo a ambos equipos. Con el Decano fueron 0 a 0 vs. Montevideo Wanderers el 22/01/2018, 1ª fase ida de la Libertadores en Montevideo y victoria por 2 a 1 sobre Godoy Cruz el 09/04/2019, 4ª fecha, fase de grupos de la Libertadores en el Defensores (goles de Néstor Camacho). Con el Ciclón fueron empate 1 a 1 vs. Caracas FC el 02/03/2017, 1ª fase de Sudamericana en el Defensores, (gol de Nelson Haedo) y una derrota por 4 a 0 vs. Barcelona el 26/02/2020, 3ª fase, en la vuelta de la Libertadores en La Nueva Olla.