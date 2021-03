Restaurantes temen volver a cerrar por aumento de Covid

La directiva de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy) había solicitado al Ministerio del Interior extender por una hora más el horario de atención a los clientes, pero ante los últimos acontecimientos políticos y la advertencia de alerta roja de parte del Ministerio de Salud por el aumento considerable de casos positivos de Covid-19, hicieron que dicho pedido quedara en stand by hasta que mejore la situación.

Incluso, Oliver Gayet, presidente de este gremio, expresó su temor de que la cantidad de casos se disparen de una manera excesiva y colapsen los centros asistenciales, lo que podría implicar un retroceso a fase cero, lo que significaría, nuevamente, el posible cierre de los locales gastronómicos y de entretenimiento.

“Nosotros consideramos que los restaurantes que cumplen estrictamente con el protocolo no son un riesgo en absoluto por una hora más de atención, y por ahí va nuestro pedido, pero en este momento estoy con un miedo terrible de lo que está aconteciendo, por la cantidad de gente que se está manifestando a diario y que no está usando tapabocas, eso me da muchísimo miedo”, indicó el empresario gastronómico.

Alegó que la ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse, pero que lastimosamente la inconsciencia puede hacer que los contagios se disparen en diez días, con lo que el Ministerio de Salud podría tomar medidas restrictivas, que podrían ser más graves para el sector gastronómico. “Ahora nosotros estamos solicitando extender una hora más la apertura de los negocios, pero probablemente lo que vendrá, de acuerdo con los acontecimientos, será que nos van a cerrar a todos. Ante esto, estamos con un stand by total, no voy a insistir en el tema, hasta que veamos bien lo que pasará”, remarcó.

MEJOR ATENCIÓN. La extensión en el horario de atención de los restaurantes podría significar para los propietarios una recaudación un poco mayor, que rondaría entre el 10% y el 20%, y ayudaría también a brindar un mejor servicio a los comensales.

“Con una hora más, nosotros podremos dar un pequeño mejor servicio y complementar esa venta extra que va a rondar entre un 10 o 20%, dando un digestivo más o un café extra y no tener que decir como ahora hacemos, a las 23:45: ‘Señor, ya la cocina está cerrando, en cinco minutos le traigo la cuenta para que se pueda ir antes de medianoche’”, aseveró.