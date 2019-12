Responsables por nuestro entorno natural

Cuentan que monseñor Ismael Rolón recibió una invitación para visitar una capilla en Luque. Al llegar al lugar encontró una calle sucia, descuidada y llena de baches. Luego presidió la ceremonia para la cual había sido invitado, y al retirarse los vecinos le preguntaron si regresaría próximamente, a lo que el arzobispo respondió que no. Sorprendidos, le preguntaron por qué, y les hizo notar que la calle de acceso estaba en pésimas condiciones, no había ningún árbol plantado, y que eso indicaba que no les interesaba la capilla. Al cabo de algunos meses volvieron a invitarlo, lo cual aceptó con recelo. Al llegar, se encontró con un paisaje diferente: calle arreglada y limpia, y gran cantidad de arbolitos recién plantados, lo cual sorprendió gratamente al prelado.