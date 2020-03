Resaltan la poca credibilidad en el proceso de selección

“Hay un debilitamiento nuevamente de la credibilidad del proceso de selección para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que me parece muy grave porque le saca legitimidad a la conformación de la terna”, expresó Rivas.

Recordó que ministros anteriormente electos ingresaron con mayor legitimidad respecto al proceso y que esto dio fortaleza en algún momento a la imagen del Poder Judicial.

“Los miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen que estar alejados de cualquier sospecha de apoyo o interés político con relación a su designación, y en ese sentido creo que hay un debilitamiento muy fuerte en lo que fue este proceso”, señaló.

Reglas. Rivas también señaló que el Consejo de la Magistratura (CM), va cambiando constantemente el reglamento del proceso de selección, y en este caso introdujeron cambios como el examen de conocimiento que incluso generó la molestia y renuncia de varios candidatos, así como cuestionamientos hacia los puntajes de la etapa de idoneidad, la de audiencias públicas y la de evaluación integral, donde no se transmitió el audio de los miembros del CM, contrario a lo que establece la Ley 6299/19 que exige su publicidad.

“Los mecanismos de selección tienen que ser previsibles, es lo que va dar seguridad a los postulantes de que el proceso va a responder a las exigencias que tiene la ciudadanía... El Consejo de la Magistratura está cambiando las reglas con cada llamado y eso no es saludable, no le da la legitimidad ni la seguridad jurídica que requiere”, indicó.

Dijo que lo acontecido con la última terna genera un retroceso en todo lo construido hasta ahora en torno a transparencia y confianza, y esto no fortalece a los procesos legítimos que fortalecen al Poder Judicial.

“Esto genera que personas idóneas ya no quieran postular porque desconfían de los puntajes, las valores subjetivas, exámenes innecesarios y fuera de contexto, hace que ya no te presentes porque no querés exponerte y sabés que no te van a elegir”, manifestó.