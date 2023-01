Repudian prepotencia del director del Mercado 4 en control de la SET

Incidente. Villalba echó a funcionarios de la SET. Dijo que no tenían orden de trabajo.

“Déjense de joder. Es mi casa. Esto es el Mercado N°4 y tienen que pedir permiso para entrar. Qué calle ni que nada. Agarrale a tu gente y se me van de acá. Yo les estoy diciendo que se vayan”, expuso a los gritos Villalba a los funcionarios de la SET, quienes fueron a verificar los puestos comerciales del lugar.

Pronunciamientos. El nuevo exabrupto de Villalba generó la reacción de varios sectores, como la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). En un comunicado señaló que los controles de tributación son justos y necesarios para todos. “Donde imperan la institucionalidad y el Estado de Derecho, los ciudadanos se ponen a disposición de los controles y las autoridades deben garantizarlo”.

Desde la Unión Industrial Paraguaya consideraron que el director debería ser el primero en promover la formalización de los comerciantes. “Los tributos son la cuota del desarrollo; sin ellos no hay bienestar ni orden”.

Por su parte, el viceministro de la Subsecretaría, Óscar Orué, anunció que realizarán la denuncia contra el director municipal por obstaculizar los controles.

En el comunicado de la SET se manifiesta que Villalba, en acompañamiento de la Policía Municipal, opuso resistencia a los controles de verificación e incitó a los vendedores en los puestos ambulatorios a no brindar sus datos y a no firmar las actas probatorias. Siempre según el informe de la subsecretaría, también se negó a brindar su nombre, agrediendo verbalmente al supervisor del operativo y haciendo amenazas en el proceso. No obstante, mediante la presencia de la Policía Nacional finalmente se identificó como Juan Villalba.

Descargo. Ante la viralización del video, que una vez más pone en evidencia la prepotencia y falta de templanza de Villalba, este emitió su descargo público. Primero requirió a Orué que envíe a funcionarios “educados y con buenos hábitos”. Aseguró que los funcionarios fueron agresivos y empujaron a personales de la Municipalidad.

Mencionó que solicitaron la orden de trabajo y no tenían, a pesar de que en el Decreto 8094/06 se establece que el funcionario deberá “mostrar los medios apropiados para verificar la legitimidad del procedimiento”. “Entonces Óscar Orué ¿quién es el ignorante?”, expuso.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Federico Mora, daba varias vueltas en su declaración con radio Cáritas, pero finalmente no le quedó más que reconocer que no corresponden ni la actitud ni las palabras de Villalba. Sostuvo que ya conversaron también con el viceministro.

Más tarde, el director difundió otro comunicado ya con tinte conciliador. Mencionó que el incidente con la SET resultó desafortunado e innecesario.

“Soy un convencido de que para que reinen las buenas relaciones entre ambas instituciones debe haber armonía y buen trato entre sus actores, por lo que a los que se pudieran sentir ofendidos en este impase, las disculpas en el caso”.

Luego de que con prepotencia haya echado a los fiscalizadores, dijo que las puertas de los mercados de Asunción se encuentran “abiertas a todos los controles y verificaciones” que se pudieran realizar por parte de cualquier institución del Estado y hasta puso s disposición la planta operativa de la Dirección a su cargo para colaborar.

Actuaciones explosivas del director de Mercados

En febrero del 2022 Villalba protagonizó una golpiza con permisionarios a la salida de un debate televisivo. En mayo de ese año comerciantes bolivianos denunciaron su actitud prepotente y xenófoba que luego quedaron en evidencia por las propias declaraciones del director a través de las redes. Varios otros videos difundidos también mostraron a un ofuscado director en intervenciones. La Junta incluso había encomendado a la Intendencia separarlo del cargo señalando que su falta de control emocional puede volver a repetirse.