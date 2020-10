Renunció Durand y diputados quieren digitar mando en MUVH

Dany Durand no resistió la presión política y terminó ayer renunciando al cargo de ministro en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Lo hizo luego de la reunión que mantuvo con el presidente Mario Abdo Benítez en Mburuvicha Róga.

Decidió dar un paso al costado luego del revuelo que generó el mensaje que intercambió en un grupo de WhatsApp donde amenazó con escraches a los diputados.

Tras la renuncia, el presidente empezó a barajar quién será su nuevo ministro. Un grupo de diputados pidió por Hugo Ibarra como para detentar el poder en el ministerio. Otra línea de presión busca posicionar a Julio Fernando Samaniego, actual viceministro de Vivienda y cuñado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

El mandatario se tomará el fin de semana para tomar una decisión que no genere grietas en su desgastado equipo político de Añetete.

NO ROBÓ. En conferencia de prensa, Durand oficializó su renuncia tras el enojo de los diputados que pidieron su interpelación luego de que se viralizó el mensaje en donde el ministro renunciante amenazaba con escrachar a algunos legisladores si no acompañan y modifican la ley que necesita el Ejecutivo para disponer de USD 47 millones para viviendas. “No quiero interferir en los planes que puedan afectar al ministerio. Me voy con la conciencia tranquila de haber trabajado bastante”, expresó al dejar el cargo.

Habló de su informe sobre la construcción de 18.060 viviendas desde agosto de 2018. “Llevamos más de 13.640 viviendas terminadas y 4.420 en ejecución. Hoy día estamos hablando de que este ministro está dejando con su equipo de trabajo prácticamente un techo digno a 90.000 ciudadanos paraguayos”, destacó.

Reconoció que hay un enojo con los diputados y no quiere que sea motivo para interferir en la aprobación del dinero que es necesario para seguir con el plan de viviendas para 7.000 familias. “Estamos rompiendo con todos los récords. Pueden acceder a los informes cuando quieran. Van a ver que esta ha sido una excelente gestión”, se jactó en el momento de retirarse.

Insistió en que deja el ministerio por un error personal y no por denuncias de corrupción. “Con justa razón a través de un chat, los diputados están molestos y yo reconozco ese error. Voy a salir por la puerta grande por un error personal. No salimos por ningún caso de corrupción”, remarcó.

Durand dijo que está dejando un ministerio ordenado y que hay un trabajo técnico donde todos pueden tener el déficit habitacional.

Indicó que no es fácil tener alrededor de 9.000 viviendas por año. Aseguró que trabajan en la construcción de alrededor de 600 soluciones habitacionales por mes.

Mientras el presidente se toma su tiempo para designar al sucesor, queda al frente en forma interina el viceministro Samaniego. La gestión de Durand tuvo cuestionamiento con el llamativo incendio que hubo en la dependencia de Fonavis. A esto se suma su guerra judicial con un grupo de personas que denunció que fueron estafadas por la empresa Mocipar.