Renuncias masivas golpean al Franjeado

Uno de los renunciantes es Bruno Duarte, de la comisión de fiscalización, que explicó a FALG el motivo de su salida. “Yo tengo que firmar avalando un balance del cual no fui parte; por eso estoy renunciando. No puedo avalar algo del cual no participé”, remarcó Duarte, quien confirmó la pesada deuda del club de USD 53.000.000.

“Es muy incierto, hay demasiado descontento, hay mucho secretismo, estoy a la expectativa. Necesitamos que nuestros acreedores entiendan la situación y nos ayuden a salir del problema”, remarcó Duarte.

Pedro Balotta, miembro de la directiva, fue muy duro también en sus palabras: “El tema es el descontrol que hay de parte de Miguel Brunotte. Quiero que se tomen las mejores resoluciones con los balances en mano y que el Olimpia quede transparentado. Si se aprueba el balance, es un despropósito”, disparó.



15.000.000

de dólares aumentó el pasivo de Olimpia desde el último balance, en el 2019 prepandemia, a la deuda actual.