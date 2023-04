Renace esperanza de la familia de volver a abrazarse con Belén

Con la resolución, la joven podrá volver al país, tras permanecer como refugiada política en el Uruguay, al huir por la resolución judicial en el caso conocido como compra de notas, donde estaba imputada por la fiscala Teresa Sosa.

Fueron votos del ministro Víctor Ríos y del camarista Guido Cocco, más la disidencia de la camarista Stella Marys Zárate, quienes integraron la Corte por inhibición de los demás miembros.

La madre de Belén, Mónica Castañé, al conocer el fallo, tras 65 días encadenada en el Palacio de Justicia, levantó la medida de fuerza.

“Superfeliz. Yo estaba convencida de que esto iba a ser así, porque no había ningún asidero legal como para que no se respete la Justicia, no se cumpla. Era una captura ilegal que nunca tendría que haber existido. Le robaron cuatro años de vida a mi hija que nunca más va a poder recuperar”, expresó.

Indicó que habló con Belén tras el fallo, y que iba a volver al país. Además, comentó que la abuela de la joven, de 97 años, por fin iba a poder volver a ver a su nieta. Estaba con María Laura Wittingslow, hermana de Belén. Agradeció a todas las personas que la ayudaron a pasar estos 65 días en los tribunales.

EL FALLO. En la acción, se rechazó por extemporánea la recusación del abogado de la Universidad Católica, Carlos Montalbetti, contra el ministro Ríos y Guido Cocco. Fue presentada 27 días después de que se elevó a autos para sentencia.

En la acción, tanto la Universidad Católica como la fiscala Teresa Sosa y la fiscala adjunta Patricia Rivarola pidieron el rechazo de la acción, ya que no se violaron las garantías procesales al declararse la rebeldía, dijeron.

Después, el ministro que fue preopinante apuntó, al estudiar la cuestión, que al dictarse la rebeldía se violó el derecho a la defensa y al acceso a las actuaciones, ya que su abogado no pudo acceder al expediente. Además, el fallo no se basó en la ley, porque no se cumplieron las condiciones para la rebeldía.

El voto en disidencia refiere que no hubo violación al derecho a la defensa, ya que con su presentación, se levantaría la rebeldía como lo hicieron los otros dos coprocesados. Alega que es un “nefasto precedente judicial” (sic).