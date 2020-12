Relajo navideño: 277 pacientes en urgencias y niños afectados

Ni la pandemia del coronavirus ni las restricciones para evitar más contagios y mucho menos las campañas de advertencia sobre el uso de juegos pirotécnicos y de conciencia al volante fueron suficientes para evitar que el Hospital de Trauma se sature con cientos de pacientes en Nochebuena y Navidad.

Entre el 24 y 25 de diciembre, los trabajadores de blanco del ex hospital de Emergencias atendieron a 277 pacientes. 51 fueron víctimas de accidentes automovilísticos, 41 personas de accidentes de moto, 38 pacientes ingresaron por agresiones físicas, seis por violencia intrafamiliar, cinco por explosión de petardos y siete por intoxicación, según el informe que dieron ayer el director del Hospital, Dr. Agustín Saldívar, y el jefe de Urgencias, Dr. Alfredo Chirife. “Este año tuvimos 5 heridos por petardos. Se tuvo un pequeño descenso con relación al año pasado, cuando fueron 8. Son 4 menores los heridos: uno de 8 años y dos de 12 y otro de 16 años más un joven de 22 años. Hay tres heridos por cebollón y dos por 12x1’’, desglosó el director. En el caso de los menores afectados por pirotecnia, el Dr. Saldívar indicó que el proceso de comunicar a la Fiscalía ya fue hecho para que los padres de los niños sean interpelados, de igual manera en los casos de violencia intrafamiliar. Este año lo destacable en el hospital fue que no se reportaron víctimas de balas perdidas. El director pidió a la gente que se divierta con responsabilidad y que no compre petardos a los niños ni que se manipule cerca de ellos porque hay pacientes que ingresan a la Urgencia por quemaduras ocasionadas por terceros. ACCIDENTES Las autoridades del Hospital de Trauma lamentaron que pese a la campaña de concienciación los accidentes viales siguen registrándose. El Dr. Alfredo Chirife comentó que el nosocomio actualmente no cuenta con camas de internación disponibles. En total tres pacientes víctimas de accidentes de moto con traumatismo de cráneo se encuentran en sala de reanimación, intubados, que esperan un lugar para ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva. “Teniendo en cuenta las grandes campañas que se hicieron de ‘Quedate en tu casa’, realmente, no hubo ningún impacto, si uno ve los números, es anecdótica la diferencia comparativa con el año pasado que fue un año totalmente normal”, señaló el profesional. LA CAMPAÑA La semana pasada, las autoridades médicas del Hospital de Trauma y del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer) lanzaron una campaña para concienciar acerca de la prevención de lesiones por petardos en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El total de casos de adultos y niños afectados por la pirotecnia en los últimos 30 años asciende a 513. En 2018 fueron 17; en 2017, 23 y el año pasado 9, registrándose 2 lesiones oculares en niños, lo que impulsó al Hospital de Trauma a derivar las fichas de los menores a la Fiscalía para que intervenga. Pero no solo la pirotecnia es un peligro, también los accidentes viales que cada año aumentan más. Días atrás, el director Agustín Saldívar había advertido a las personas que celebren las fiestas con responsabilidad por los accidentes que se producen por la alta velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas, ya sea al desplazarse en motocicletas o vehículos. ‘‘Que no pasen con nosotros las fiestas, que se cuiden, pasen bien en familia y compartan alegría y no llantos ni tristezas’’, había pedido el médico.



SIN EFECTO. Las campañas de concienciación para evitar accidentes y quemaduras no resultó.



IRRESPONSABILIDAD. Niños fueron víctimas de petardos y de violencia intrafamiliar.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Teniendo en cuenta las grandes campañas que se hicieron de ‘Quedate en tu casa’, realmente, no hubo ningún impacto, si uno ve los números.

Dr. Alfredo Chirife,

jefe de Urgencias.