Regularización y 5ª fecha en femenino

A su vez, mañana arranca la quinta fecha con el duelo entre Cerro Porteño vs. Tacuary en el Parque Guasu Metropolitano, desde las 10:00 (en vivo por Tigo Sport).

La serie continúa el domingo 10 con los duelos: 12 de Octubre vs. Sol de América (Parque Guasu Metropolitano, 10:00), General Caballero JLM vs. Guaireña (Sport Primavera JLM, 10:00).

Para el lunes 11: Guaraní vs. Olimpia (La Arboleda, 10:00 en vivo por Tigo Sport) y Nacional/Humaitá vs. Sp. Ameliano (Eleuterio Sánchez, 15:00). Postergado: Resistencia vs. Libertad/Limpeño.