Regularización en el Apertura femenino

La APF reprogramó para hoy la continuación de la disputa de la fecha 5 del torneo Apertura de fútbol femenino, debido a la inclemencia del clima en Asunción.

Los duelos a disputarse hoy: Nacional/Humaitá vs. Tacuary (Cancha: Eleuterio Sánchez Insfrán a las 16:30) y Guaraní vs. Sportivo Ameliano (Cancha: Rogelio S. Livieres a las 17:00). Otros juegos para hoy: 12 de Octubre vs. Olimpia (Cancha: San Rafael de Itauguá, a las 17:00) y Libertad/ Limpeño vs. Cerro Porteño (Cancha: Optaciano Gómez, a las 17:00).