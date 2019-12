Regularán paradas de taxistas

El concejal Félix Ayala, presidente de dicha comisión, explicó que las principales características que se manejan para esta actividad apuntan a tres propuestas que se basan en la municipalización de las paradas, que paguen un canon por las mismas o su eliminación total.

“Municipalizar significa que se mantengan las paradas en diferentes sectores de la capital, pero que cada una de ellas ya no sea de un permisionario específico, que ya no tengan nombre. Esto permitirá que un taxista pueda llevar a su pasajero hasta una zona determinada y que ahí pueda quedarse hasta levantar otro cliente. Hoy día eso no se puede porque cada parada está a nombre de alguna persona”, explicó el edil.

Agregó que “lo único que se dará es el carné de habilitación para cada trabajador. El negocio en esto está en la venta de las paradas, lo que se da a sumas millonarias y que es irregular, ya que los espacios ocupados por las mismas son públicos”.

Aclaró igualmente que en caso de que se decida por la desaparición de las paradas establecidas en toda la ciudad, las personas que se dediquen a esta actividad deberán alquilar algún terreno, como se da en otros países, para el estacionamiento de sus móviles.

Ayala estimó que es improbable que se tenga definida ya la norma de regulación para los taxistas en el presente año, ya que el debate que se debe llevar adelante será bastante extenso.