Reguladas de buses volverían si no se cumple lo acordado

Medida. De no concretarse hoy lo acordado con autoridades, usuarios de buses serán afectados nuevamente.

Desde el Viceministerio de Transporte anunciaron que los pagos se harán hoy por los meses de agosto y setiembre.

“No se nos ha entregado la revocatoria de la resolución, a pesar de haberla requerido esta mañana (por ayer). Estamos en cuarto intermedio. Una mínima violación por parte del Viceministerio de Transporte a lo pactado y volveremos a castigar a estas autoridades”, aseveró Ruiz Díaz.

Sobre las acusaciones de César Martínez, apoderado de la Línea 18 Boquerón quien manifestó que la regulada es un hecho punible penal, Ruiz Díaz señaló que no hablará con alguien que no presenta: “ni siquiera documentos certificado de cumplimiento tributario o pago al día con IPS. Mientras tanto, no hablamos con informales”, subrayó.