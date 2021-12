Refuerzan seguridad en cárceles del país

La ministra Cecilia Pérez señaló que el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando con la Policía Nacional y militares de las FFAA para reforzar la seguridad en los penales. El trabajo consiste en un control perimetral de las cárceles del país por parte de los uniformados.

Sobre el punto, la ministra explicó en un contacto con Radio Monumental 1080 AM que la medida es debido a que diciembre, especialmente en los días previos a las fiestas de fin de año, es una época sensible para la población penitenciaria. “Siempre hay como una sensación de todo lo que no pudieron resolver en el año, se quiere resolver en diciembre, antes de la feria judicial. Entonces, se elevan las angustias y el estado de ánimo, que derivan luego en episodios de seguridad”, mencionó la ministra.