Reforma fiscal: Gremios lamentan apuro y anuncian lobby en Diputados

La gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Sandra Noguera, indicó que si bien ya esperaban este resultado por el pacto abdocartollanista, cuestionó que poco y nada se haya escuchado a los sectores afectados por las modificaciones planteadas por el Ejecutivo.

La Cappro, al igual que otros gremios asociados a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), solicitaron al Senado, vía notas, la modificación del proyecto de ley. Entre los puntos que pedían cambiar se encontraban: la eliminación de las devoluciones del IVA para agroexportadores, la separación de rentas en IRP y la creación del gravamen para productos calóricos.

“Fue peor de lo esperado porque no le dieron la importancia que merece una reforma tributaria, no analizaron nada. Ahora, el siguiente paso es hablar con los diputados para hacerles entender el impacto de estos cambios y que no se queden solo con lo que dice Hacienda, porque están convirtiendo al Paraguay en un país que no tiene seguridad jurídica y así nadie va a querer invertir más”, expresó Noguera.

Para el vocero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Jorge Dos Santos, la eliminación de las devoluciones del IVA al sector agroexportador termina por crear, en la práctica, un impuesto a la exportación. “Ni siquiera hubo oportunidad de discutir”, lamentó el empresario.

Por su parte, el directivo de la Cámara de Comercio y Servicios, Beltrán Macchi, aseguró que aprobar la reforma sin cambios, lo que implica una suba de tasas, es un desacierto. Insistió en la falta de un mayor acercamiento del Legislativo con la gente y en la necesidad urgente de mejorar la calidad del gasto para evitar más despilfarros.

LUZ VERDE. Este miércoles, con una mayoría oficialista, cartista y llanista, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma tributaria, versión Ejecutivo. La aprobación se dio prácticamente a libro cerrado, con lo que se eliminó la devolución del IVA a los agroexportadores; se aumentó en un 20%, en promedio, las tasas máximas para gaseosas, bebidas alcohólicas y tabaco; y se limitaron las deducciones en el IRP, entre otros (ver infografía).

Debate duró casi 5 horas y criticaron falta de legitimidad

La discusión sobre la reforma en el Senado duró casi 5 horas y la crítica principal de la oposición fue la falta de un diálogo amplio con los afectados.

Los bloques del Frente Guasu, PDP, Patria Querida, Cruzada Nacional y PLRA (efrainista) cuestionaron el apuro de sus colegas para aprobar la propuesta. Señalaron que un planteamiento de este tipo requiere de mayor diálogo con la clase trabajadora y empleadora, los que no se dio, por lo que dijeron que el documento carecía de legitimidad.

Los legisladores de estas bancadas solicitaron aplazar el tratamiento del proyecto, pero no obtuvieron los votos. Cuando se dio la aprobación en general, los mismos se retiraron de la sesión, lo que hizo que el análisis en particular sea muy breve.