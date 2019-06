Reforma fiscal: Cámara pide excluir productos calóricos

Este gremio, si bien hizo constar su disconformidad con los reajustes propuestos por el Ejecutivo en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), dice que los niveles de la suba “son aceptables”. No obstante, pide excluir el gravamen a los productos de alto contenido calórico.

El director de la Cabe, Roberto Urbieta, explicó que las subas arancelarias del 20% en promedio no es lo que inicialmente esperaban, pero que las empresas están en condiciones de soportarlas.

Con respecto al planteamiento de eliminación, remarcó que la redacción genera confusión y podría afectar a las importaciones de productos como mantecas, chocolates, mayonesas, entre otros.

En ese sentido, indicó que no existe un impuesto similar en la región, por lo que no pueden analizar su impacto antes de su aplicación. Además, prosiguió, las normativas internacionales están regidas por porción y no cantidad de gramos, lo que podría generar conflictos en las especificaciones aduaneras.

Devolución. La Feprinco fue el primer gremio en enviar un documento al Senado con propuestas de cambio al proyecto del Ejecutivo.

Ese gremio pidió incluir la devolución del 50% del impuesto al valor agregado (IVA) para las exportadoras de granos en estado natural y productos de incipiente industrialización. Además, planteó la posibilidad de utilizar los créditos fiscales productos del IVA para el pago de otros gravámenes y unificar la liquidación del impuesto a la renta personal (IRP).

El proyecto de reforma tributaria será tratado el próximo 19 de junio, según acordó la mesa directiva de la Cámara Alta.

Sobre el punto, el director de la Cabe criticó que se intente llevar a las apuradas el proyecto, mientras se está dejando de lado medidas para la reactivación económica.