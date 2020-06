Reflotan causa contra edil

El concejal departamental liberal, Adrián Vaesken denunció que el fiscal Luis Piñanez responde a Horacio Cartes y se ensañó con él, por la postura que asumió al denunciar irregularidades en la gestión del gobernador cartista de Central, Hugo Javier González y de esa forma el caso judicial, iniciado en contra del ex diputado Fernando Nicora y él, es elevado a juicio oral luego de siete años.

Se trata del alquiler de una propiedad en Ciudad del Este a favor de la firma del comerciante libanés, Nabil Bahjat Nasser. Para la Fiscalía, Nicora como ex titular de Puertos, además de otros funcionarios incurrieron en una declaración falsa Sin embargo, Nasser sostiene que no fue inducido por error para realizar una inversión y asegura que no fue estafado.