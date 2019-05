Reencuentro con el triunfo

El Gumarelo necesitaba de un triunfo para lavarse el rostro luego de la seguidilla de derrotas y tras el error de la fecha pasada ante San Lorenzo, que le costará tres puntos.

No obstante, pese al triunfo, al cuadro de Chamot le está costando brillar como en los primeros juegos, y esto podría deberse al relajo del plantel, que consiguió la clasificación a octavos de la Libertadores y también por la conquista del torneo por parte de Olimpia de manera anticipada. El Sub 19 Iván Franco, quien marcó el tanto de la victoria con una gran definición, es uno de los que no bajan su rendimiento y por sobre todo las ganas.

Por su parte, el equipo de Roberto Torres que viene teniendo un buen rendimiento de un tiempo a esta parte, falló ayer en la definición. Mereció mucho más, especialmente en la primera mitad, en la cual tuvo llegadas y situaciones bastante claras como el cabezazo de Alexis Rojas y que el portero uruguayo, Martín Silva, se lució de manera espectacular para salvar su arco.