Reducción de tasas afectará las ganancias de las reservas

El año pasado, las reservas internacionales arrojaron ganancias por valor de USD 137 millones, con un crecimiento de 19% respecto a los USD 115 millones generados en el 2018, según el Banco Central del Paraguay (BCP).

Este resultado se dio a pesar de que las reservas disminuyeran 3% en el 2019, al cerrar en USD 8.037 millones. Esto se dio en coincidencia con las fuertes subas que experimentó el dólar en el mercado local y que demandaron al BCP una decidida intervención para cortar los picos de cotización.

Este comportamiento opuesto entre volumen de reservas y utilidades se relaciona con la suba de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) en el 2018, pues impactaron en los vencimientos del 2019. Sin embargo, la política expansiva aplicada recientemente por la potencia norteamericana y la volatilidad impuesta por los últimos eventos internacionales construyen un escenario menos favorable para el presente año, por lo que se esperan menores retornos a futuro, según la banca matriz.

En respuesta a consultas presentadas por ÚH sobre las perspectivas que rodean a la colocación de reservas internacionales y otras operaciones en el exterior, en el marco de eventos como la guerra comercial entre China y EEUU y el conflicto con Irán, el BCP reconoció que estos acontecimientos generan volatilidad en los precios de los activos financieros, “siendo la principal reacción del mercado el refugio en activos seguros y, por ende, generalmente un aumento de los precios de los mismos, con la consecuente disminución de las tasas de interés”, detalló el ente emisor.

Distribución. Las reservas se encuentran distribuidas actualmente en depósitos a corto plazo y oro con el Bank of International Settlements (BIS) e inversiones en bonos del Tesoro americano, custodiados en el Federal Reserve Bank of New York.

Adicionalmente, se mantiene un portafolio gestionado por el Banco Mundial, compuesto principalmente por bonos soberanos, agencias e instituciones supranacionales. Asimismo, se mantienen Derechos Especiales de Giro con el Fondo Monetario Internacional.

Las reservas monetarias tienen mayor libertad de inversión desde que se subsanó el caso Gramont Berres, en el 2017.