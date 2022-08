Recomendado

La madre del Presidente

Maribel Barreto, Intercontinental Editora. 2022









No se comprende la vida de Eligio Ayala sin tomarse en cuenta la de su madre Manuela Ayala. A juzgar por lo escrito, no existe gran diferencia entre la vida de la madre del presidente y la de cualquier mujer de Mbuyapey; excepto que Manuela sabía leer y escribir, algo excepcional entonces en una población analfabeta en su casi totalidad. En las listas de alumnos de las escuelas públicas de los López no se encuentran nombres de niñas; las pocas paraguayas alfabetizadas de entonces pertenecían a familias con los recursos suficientes para contratar profesores particulares con la finalidad de enseñar lo que por entonces era considerado innecesario para la educación de una mujer. Pero ella aprendió a leer y a escribir, junto con las reglas de aritmética; por inclinación desarrolló también un interés en los libros que los había en la casona familiar, a pesar de las penurias materiales.

*Del prólogo firmado por Guido Rodríguez Alcalá.