Recogen dos camionadas de basura de vivienda franqueña

El caso fue denunciado por el propio intendente municipal, ingeniero Roque Godoy, luego de que la Comuna ya no pudiera hacer nada administrativamente por las reincidencias e incluso amenaza de muerte a los funcionarios, que acudían a notificarlo por la infracción. En la vivienda, que fue convertida en mini vertedero, residía el propietario con su esposa y dos hijos.

El hombre dos veces fue sumariado, pero pagaba la multa y seguía juntando todo tipo de basuras en su patio, según los antecedentes. Godoy había señalado que se denunciaba a un ciudadano puerco por primera vez en Presidente Franco, al advertir que tener el patio sucio es delito actualmente.

“Muchas veces llegamos a la casa y el señor nos corría con destornillador, cuchillo, pero las veces que estaba su compañera si, nos recibía y permitía ingresar al predio para verificaciones. Con él no había conversación. Y no es la primera vez, ya se le multó, pagó la multa y no suspendió la actividad de juntar la basura”, afirmó Karina Oviedo, del Medio Ambiente de la Municipalidad.

LABOR. Los funcionarios recogieron dos camiones de basura de la vivienda, y los mismos fueron trasladados al vertedero municipal de Presidente Franco. Entre los objetos, muchos ya no serían objetos reciclables, sino restos de basura que no fueron destinados al vertedero municipal.

Desde el jardín de la casa al patio trasero fueron hallados restos de electrodomésticos y electrónicos, muebles hasta un contenedor lleno de basura y con vestigios de quema de basura, conforme al relevamiento realizado por los funcionarios.