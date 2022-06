Reclaman que jurado de premiación no recibe pago

“Al solidarizarse con los miembros del referido Jurado: Maribel Barreto, Esther González Palacios, Mario Rubén Álvarez, Bernardo Neri Farina y Andrés Colmán Gutiérrez, prestigiosas personalidades de la literatura y de la cultura en general en nuestro país, ambos gremios de escritores exigen a los responsables señalados que apresuren las gestiones ante la instancia que fuere, con el fin de que se subsane esta intolerable situación, que no es nueva”, menciona el comunicado firmado por Victorio V. Suárez, presidente de la SEP; Marcos Ibáñez, vicepresidente SEP y María Eugenia Ayala, presidenta del PEN.

Al mismo tiempo, la SEP y el PEN reclaman a las autoridades nacionales que le otorguen a la cultura el lugar que se merece, no como una concesión de privilegio, sino por ser ella fuente creadora de pensamiento, libertad, sentido crítico e identidad al servicio de una convivencia cada vez más rica y armónica en la vida ciudadana.

Repercusiones. Al respecto, Andrés Colmán Gutiérrez hizo un relato en sus redes sociales. Comenta que en el 2021 le indicó a la senadora que no le habían pagado aún por su trabajo como jurado del Premio Nacional de Literatura de años anteriores. Ella le pidió disculpas, que se ocuparía personalmente y le avisaría, pero nunca se dio.

“Pocos meses después, su asistente me llamó por teléfono y me puso en comunicación con la senadora Ovelar. Nuevamente ella me llenó de elogios y me ofreció que integre el jurado del Premio Nacional de Literatura 2021. Le indiqué que en el caso anterior no me había pagado, me dijo ¡qué pena!, me pidió nuevamente disculpas y aseguró que esta vez eso no ocurriría”, menciona el periodista y escritor.

Tras el comunicado oficial, Blanca Ovelar estuvo en comunicación con Bernardo Neri Farina para pedirle disculpas por el atraso y prometió apurar el pago de G. 10 millones para cada jurado.



A saber

Comunicado: Sociedad de Escritores y el PEN Club del Paraguay.



Reclamo: Pago al jurado del Premio Nacional de Literatura 2021.



Afectados: Maribel Barreto, Esther González, Mario Rubén Álvarez, Bernardo Neri Farina y Andrés Colmán Gutiérrez.