Rechazan veto a ley sobre criptomonedas

No tenía dictamen, pero el pleno se constituyó en comisión y hubo apoyo, por lo que quedó finiquitado.

“Solicitamos a los colegas ratificarnos en la sanción inicial del Senado”, refirió el liberal Enrique Buzarquis.

“Creo que algunos tienen un concepto erróneo sobre las criptomonedas. Hay varias clases, el bitcoin es una de ellas”, manifestó.

“Es una realidad mundial, pero acá hay una cuestión central. Se oponen porque dicen que no genera empleo”, indicó el senador.

“Si analizamos lo que Paraguay consume en materia de su propia energía, hoy es mínimo”, señaló.

“No le demos el negocio de las criptomonedas, sin contar miles de pequeños mineros que llevan ingresos a sus hogares, y vamos a seguir regalando al Brasil”, ironizó.

“Es importante que se sepa que la energía que no se utiliza, se pierde. Brasil utiliza. La energía que no utilizamos no se almacena”, señaló.

Mencionó la oportunidad de formalizar a los que están en este negocio, y saber cuántos son. Además, cuestionó la actitud ultraconservadora del Estado paraguayo de decir no absolutamente a todo.