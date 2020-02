Rechazan pedir informe sobre desvío en PMT

Tras el debate, durante la sesión de ayer, acordaron esperar el reciente informe elaborado por la Contraloría General de la República, sin embargo, dentro de las 197 observaciones que hace a la Municipalidad de Asunción, no aparecen objeciones con relación a la PMT.

El pedido fue presentado por el concejal Javier Pintos. El edil solicitó que la Intendencia informe sobre el procedimiento realizado en la dirección afectada en un plazo de ocho días.

“Desde la Intendencia realizaron algunas acciones pero, no sabemos si se recuperó el dinero o si los involucrados recibieron sumario. Hemos reiterado este pedido ya en carácter resolutivo y no puede ser que pasando tanto tiempo no tengamos información concreta del resultado de la denuncia”, indicó Pintos.

No obstante, el concejal Ricardo Martínez solicitó esperar el informe del ente contralor, propuesta que finalmente fue aprobada por mayoría del pleno. En principio, la denuncia se refería a un faltante de G. 931 millones, luego fue ampliado en otra presentación ante el Ministerio Público por la Dirección de Transparencia de la Comuna. El caso, que involucra a cajeros de la Dirección de Recaudaciones de la Comuna, fue denunciado por el entonces intendente Mario Ferreiro en 2017 pero el hecho habría sido perpetrado un año antes.