Rechazan ampliación a Alto Paraguay por improcedente

No corresponde. Harms (d) defendió la ampliación, mientras que Acosta se opuso.

Los principales objetores a la iniciativa fueron los liberales Édgar Acosta y Celeste Amarilla y el colorado Basilio Núñez, quienes coincidieron en manifestar que la aprobación de proyecto no redundaría en beneficios para la comunidad, teniendo en cuenta que el rubro establecido es para transferencia a entidades con fines sociales (ONG, comisiones vecinales, etc) y no para otros rubros.

“Suena muy bien el discurso de la descentralización y quieren hacer parecer que estamos en contra de un departamento tan pobre, pero no presenten como argumento cuestiones que no son ciertas para tener votos a favor, con el rubro que se estableció no se puede comprar absolutamente nada de maquinaria”, remarcó Acosta.

En el mismo sentido se manifestó Núñez quien sostuvo que sus colegas quieren vender algo que no es. “Es el rubro de transferencias, no necesitamos confundir hasta a la ciudadanía, además es extemporáneo el pedido”, puntualizó.

Mencionó que el propio gobernador José Adorno le envió mensajes diciendo que el presupuesto estaría destinado para compra de camiones, cisternas, pero que eso no es la realidad.

Amarilla por su lado dijo que no se opone a la ampliación si es para otro rubro, pero no para hacer repartija entre organizaciones que ni existen.

“Cuánto dinero ya vimos desaparecer. Así ya se fue mucho dinero en comisiones vecinales, ONG que no existen. Cuánta plata más tiene que perder Paraguay para que dejemos de votar esto. Simplemente pido que el gobernador lleve este dinero a un rubro para compra de maquinarias”, aseveró.

Los colorados Walter Harms y Cristina Villalba y los liberales Enrique Mineur y Antonio Buzarquis defendieron la iniciativa, remarcando que aunque ya terminó el incendio, las consecuencias persisten y la recuperación será lenta.

Harms habló de la descentralización y dijo que se trata de uno de los departamentos más pobres y la ampliación será para la prevención. El legislador cartista finalmente terminó votando en contra de la iniciativa que defendió.