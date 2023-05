Ratifican pena de 17 años por abusar de su hijastra por años

La defensa de la mujer, que fue condenada por la violación del deber de cuidado, no apeló el fallo.

El defensor Público Diego Duarte solicitó la nulidad del fallo, porque en la indagatoria no cumplieron con todos los requisitos, ya que no solo le dijeron que abusó sexualmente de su hijastra desde febrero del 2017 hasta diciembre el 2019. Además, alegó que la pena no fue fundamentada. Pidió la extinción de la acción penal y el sobreseimiento.

Por su parte, la fiscala Mercedes Cañiza pidió el rechazo de la nulidad, y la confirmación del fallo. Remarcó que hubo coito y manoseos, por lo que la calificación de abuso sexual y coacción sexual y violación era correcta.

Fue preopinante el camarista Cristóbal Sánchez, remarcó que al analizar la indagatoria, se especificó que en la segunda quincena de febrero del 2017 en Yasy Cañy, “la penetró”, mientras que a fines de mayo... “la manoseaba”.

Remarcó que hubo concurrencia de dos hechos punibles, por lo que la pena de 17 años fue bien aplicada. Con ello, votó por la confirmación del fallo, al igual que sus colegas Agustín Lovera y José Waldir Servín.