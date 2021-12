Raptan y luego asesinan a dos trabajadores en Yby Yaú

Mario López intentó evitar el rapto, pero también fue llevado por los hombres que actuaron encapuchados y utilizando armas largas.

En su huida, los secuestradores hirieron a Julio César Barboza Esquivel, hermano de una de las víctimas, que recibió un disparo en la pierna. El hombre se encuentra estable y ya recibió los primeros auxilios.

Horas después, la esposa del ganadero raptado recibió una llamada telefónica, donde se escuchaba una voz masculina que le exigía la suma de G. 100 millones para poder liberar a su marido.

La mujer, desesperada, habría dicho que no cuenta con esa suma, pero que entregaría los G. 8 millones que tenía disponible.

La familia pasó horas de angustia hasta que la mañana de ayer aparecieron dos cuerpos sin vida en la colonia Bernardino Caballero, en una zona de pastizales y se confirmó lo peor.

Ambas víctimas fueron ejecutadas sin oponer resistencia, confirmó el médico forense Manuel Ruiz que tuvo a su cargo la realización de la autopsia.

Los que llevaron adelante este hecho actuaron con mucha saña, sobre todo con Hugo Barboza, quien recibió 10 balazos. Siete de ellos, en el rostro y otros en el torso y el tórax, confirmó el médico forense.

IMPOTENCIA. Julio César, hermano de uno de los fallecidos y que pudo zafar de los agresores, se mostró dolido por la situación. “Él fue a trabajar y como no estaba volviendo su esposa, preocupada, me llama; fui a verificar y me di cuenta que era un secuestro”, detalló en comunicación con Radio Monumental.

El hombre también criticó a las autoridades por la inseguridad que se vive en la zona. “No hay justicia en este país. Militares y policías no hacen nada”, lamentó.

Si bien la zona es considerada de influencia de bandas criminales, como el EPP o la ACA-EP, no se los vincula con estos hechos y todo apunta a que serían delincuentes comunes.