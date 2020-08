Ramón es optimista y no se baja de la lucha

Libertad se frenó con el empate ante el Sportivo Luqueño y quedó a 6 puntos del líder (Cerro Porteño). Ramón Díaz, realizó un análisis de la paridad y no relega sus chances de campeonar.

Pos partido, el Pelado Díaz sostuvo: “Luqueño fue un equipo que supo agruparse en el medio sector, nos marcó bien”, señaló. Consultado en cuanto a la falta de efectividad, indicó: “De mitad de cancha para adelante soy consciente que tendremos que mejorar. Me quedó un sabor amargo por las ocasiones que tuvimos sobre el final y no la pudimos concretar”. En cuanto a las chances de Libertad, dijo: “Matemáticamente no está definido el campeonato, mientras tengamos posibilidades seguiremos luchando”.

Sin pausa, el Gumarelo entrenó ayer, a sabiendas que en la fecha se disputa el superclásico y podría sacar provechó en el hipotético caso de que Cerro Porteño llegue a tropezar, para asomarse a la punta.

Sin embargo, en esta fecha tiene una parada difícil, ante Sol de América en Villa Elisa, el próximo lunes. El DT Ramón Díaz pondrá todas las fichas para no relegar un punto más.