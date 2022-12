Rabona en ambas cámaras en vísperas del feriado

En el Senado no se alcanzó el cuórum, porque solo estuvieron 20 senadores, entre los que asistieron de forma presencial y los que se conectaron de manera virtual, ya que esta cámara contempla la posibilidad de que sus miembros participen desde sus casas. Igualmente, no se logró el mínimo necesario.

Uno de los proyectos que figuraban en el orden del día, relacionado con una expropiación, tendrá sanción ficta mañana, y otros más la próxima semana. Mientras tanto, no se prevé ninguna convocatoria a sesión en lo que queda de la semana.

En la Cámara de Diputados tampoco pudo iniciarse la sesión extraordinaria, ya que solo acudieron 26 parlamentarios.

La ordinaria de hoy no se realiza y se prevé una nueva convocatoria a sesión para el lunes con el fin de recuperar el orden del día pendiente, ya que tampoco habrá sesión el miércoles 14 de diciembre, a causa de las elecciones, según manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López.

“Hay temas muy importantes que no pudimos analizar y es muy necesario hacer esta última sesión, antes del receso parlamentario. Casi todos los legisladores solicitaron no encimar la sesión con la fecha de las internas y en eso estamos. Vamos a ver si no podemos sesionar el lunes 12”, adelantó.

El receso parlamentario comienza el 21 de diciembre y va hasta el 1 de marzo.

Puntos importantes quedaron pendientes, como el proyecto de conflicto de intereses, que tiene media sanción.

También, una vez más, fueron postergadas tres interpelaciones, que llevan mucho tiempo sin ser estudiadas.

Una de ellas es el pedido de interpelación del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Omar Pico, tras ser revelado un esquema de tráfico ilegal de drogas y explotación sexual de niños y niñas de la comunidad indígena Maká de Mariano Roque Alonso. El segundo es el pedido de interpelación del presidente de Copaco, Sante Enrico Piero Vallese, y el tercero, el del director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda.



20

senadores asistieron a la sesión, de forma presencial y virtual, de los 45, y ya no se prevé otra convocatoria.



26

diputados de los 80 asistieron a la sesión, que no se hizo por no alcanzarse el mínimo de 41 miembros.