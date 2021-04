Quintana continúa siendo protegido por la cúpula colorada

Cabe señalar que Estados Unidos comunicó que deniega la entrada en su territorio al diputado y lo califica ”significativamente corrupto”. Y alega que el legislador habría participado de una organización criminal transnacional.

Hasta el momento, tampoco ningún colorado solicitó la expulsión del diputado de las filas de la ANR. Sin embargo, cuando se supo que la ex legisladora Cynthia Tarragó fue detenida en Estados Unidos, el diputado Ramón Romero Roa solicitó su expulsión, luego de ser acusada de lavado de dinero y tráfico de drogas por el FBI.

Quien también fue expulsado del Partido Colorado es Carlos Sánchez, quien tiene un proceso por lavado de dinero y supuesto vínculo con Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.

Cabe recordar que la oposición fue la que planteó la pérdida de investidura de Quintana en varias ocasiones y no así el Partido Colorado, cuyas bancadas en Diputados recurrieron a su salvataje.

De todas formas, desde el año 2018, cuando fue detenido en el marco de la Operación Berilo, liderada por la Senad, y pasó 21 meses en la cárcel en dos periodos, su actividad como legislador se vio truncada por el proceso judicial.

Quintana sigue sosteniendo que pertenece a Colorado Añetete, movimiento al cual se adhirió para apoyar la candidatura de Mario Abdo Benítez. También fue un férreo opositor a Javier Zacarías Irún. No obstante, fue Horacio Cartes quien lo eligió como candidato a intendente por el movimiento Concordia Colorada, lo cual no fue aceptado por toda la dirigencia de Añetete y un ejemplo claro es que el gobernador Roberto González Vaesken impulsa una candidatura aparte, postulando a Esteban Wiens, hijo del ministro del MOPC, Arnoldo Wiens.

Al decir del secretario del presidente, Mauricio Espínola, Abdo ya no habla con Quintana desde hace varios años y no se abocó en ningún momento a negociar esta candidatura. Esta afirmación refleja que Quintana es sostenido por Cartes y no por Añetete. No obstante, en este momento, nadie quiere “poner las manos en el fuego” y se evalúan los alcances políticos de la determinación del Gobierno norteamericano.

NOTA. Cabe recodar que el legislador colorado recurrió el 17 de enero de 2019 a la Embajada de los Estados Unidos, estando preso en la cárcel de Viñas Cué, para que se pronuncie a su favor y al mismo tiempo para denunciar una supuesta parcialidad de la Fiscalía General del Estado en su contra.

En un escrito dirigido al entonces embajador Lee McClenny, manifestaba que ponía a conocimiento del Gobierno americano que estaba siendo víctima de una “grave violación de los derechos humanos” por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. El Gobierno de EEUU ubicó esta semana a Quintana en la lista negra del país, calificándolo de significativamente corrupto. El diputado está imputado por tráfico de influencias y lavado de dinero vinculado al narcotráfico.