Quinieleros reclaman recuperar ganancia y disminuir sorteos

El otro punto piden que se homologue con el proyecto de ley es que la cantidad de sorteos al día sean de 2 o 3 y no 6 como se realizan, comentó la dirigente. “Nos amenazan para que entreguemos a hora las recaudaciones, porque de no ser así la empresa comienza a bloquear las máquinas en detrimento de los trabajadores. Es un abuso contra los quinieleros la cantidad de sorteos hoy día”, comentó.

También en la reunión determinaron pedir la intervención de la Contraloría para auditar el referido juego de azar porque no se sabe qué pasó con el dinero que debía ir a entidades de beneficencia y a excombatientes de la Guerra del Chaco. Exigen transparencia.

Igualmente, en la asamblea decidieron insistir ante el Ministerio de Trabajo para que intervenga por las condiciones “de esclavitud” en que deben desempeñarse en la labor diaria. En julio pasado plantearon la denuncia, pero no avanzó la intervención, significó.

Premio no retirado. “Hay muchos que no retiran su premio porque la boleta se borra, o se pierde. Aún así la empresa sabe quién gana porque existe una planilla y la empresa se queda con toda la plata”, acotó. Luego dijo que las entidades de beneficencia no reciben el dinero. La ley es clara al respecto y dice que los premios no entregados por no presentarse el ganador serán destinados a instituciones de beneficencia reconocidas.

Posteriormente dijo que con el dinero que se queda la firma tampoco ayuda a los trabajadores, que están muy expuestos con la pandemia e incluso “existen compañeros que se contagiaron con el Covid por la labor que deben realizar”.

Agregó que “de los premios grandes el 10% debería entregárseles a los excombatientes de la Guerra del Chaco, pero tampoco se les da a ellos. la empresa se queda con la plata de los veteranos, que ya es vergonzoso”. Explicó que harán un seguimiento a las peticiones e insistirán para que se tramiten.